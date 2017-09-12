Вашингтон, 12 сентября, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Постоянные представители Китая и России в ходе обсуждения санкций против Северной Кореи предложили США перейти к переговорам с КНДР, передает Reuters.

Брискин В. М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

В предложении КНР и России содержится рекомендация начать переговоры на условиях взаимных шагов навстречу: КНДР прекращает ядерные испытания, США отводят флот от Корейского полуострова.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что данное предложение является «оскорбительным» и не должно рассматриваться.

Однако постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал подобное отношение к инициативе Москвы и Пекина «большой ошибкой» и заявил, что предложение «останется в Совете Безопасности», а Россия и Китай «будут настаивать на его рассмотрении».

Напомним, СБ ООН принял новые санкции против Северной Кореи — КНДР запрещен импорт газа и газового конденсата и экспорт текстиля и рабочей силы. Из первоначального текста резолюции было убрано требование США о запрете на импорт в Северную Корею нефти и нефтепродуктов.

Санкции против КНДР приняты в ответ на последние ядерные испытания на Корейском полуострове, о которых стало известно 3 сентября.