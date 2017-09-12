Магадан, 12 сентября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. В Магадане на здании, где прежде располагалось областное управление КГБ СССР, а затем и ФСБ России, открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому. Мероприятие приурочили к его 140-летию и 100-летию создания службы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Магаданской областной думы Доска Феликсу Дзержинскому, Магадан

На открытии памятной доски присутствовал председатель Совета ветеранов управления ФСБ России по Магаданской области Олег Михайлюк.

«События октября 1917 года вызывают самые разные, порой противоположные оценки. И самые разные оценки вызывают и политические деятели нашей первой четверти XX века. Думаю, рано или поздно, история расставит точки над «i». Несмотря ни на что, я уверен в том, что сотрудники органов безопасности никогда не будут Иванами, не помнящими родства, не помнящими историю своего Отечества. Поэтому, Совет ветеранов управления единодушно поддержал идею офицерского собрания увековечить память Феликса Дзержинского», — отметил Михайлюк.

В ходе Октябрьской революции Феликс Дзержинский стал первым начальником советской разведки.