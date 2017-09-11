Лондон, 12 сентября, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Полиция Великобритании арестовала и предъявила обвинения троим граданам, причастным к группировке «National Action», в том числе — двоих солдат королевской армии, передает Associated Press.

George Hodan Арест

Задержание пятерых человек, подозреваемых в причастности к неонацистской группировке, произошло на прошлой неделе. Первоначально среди задержанных было четверо солдат, однако двое были отпущены на свободу без предъявления обвинений.

В настоящий момент трое задержанных неонацистов остаются под стражей — это 22-летний Александр Дикин, 32-летний Микко Вехвилайнен и 24-летний Марк Барреттим.

Арестованным предъявлено обвинение в причастности к деятельности экстремистской организации, а также совершению ряда преступлений, совершенных по мотивам ненависти и вражды. Суд над обвиняемыми назначен на 12 сентября.

Группировка «National Action» является первой ультраправой группировкой, которая была запрещена в Великобритании как террористическая организация. Официальные лица характеризуют взгляды членов группировки как «откровенно расистские, антисемитские и гомофобские».