Кострома, 12 сентября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. В 35 километрах от Костромы, в лесу на территории бывшей ракетной базы, костромской видеоблоггер, снимающий прогулки по заброшенным объектам, обнаружил ржавые боеприпасы.

Александр Комаров ИА REGNUM В лесу

Бдительный гражданин обратился в Росгвардию. Прибывшие на место саперы, сотрудники полиции и МЧС оцепили район и проверили находку.

Специалисты насчитали в кустарнике 160 боеприпасов, в том числе противотанковые и противолодочные бомбы, снаряды для реактивных установок. Позже было установлено, что все они учебные и опасности для людей не представляли.

Все снаряды после экспертизы планируется уничтожить.

Напомним, что 8 сентября в одном из пунктов приема металлолома Костромы были обнаружены 140 боеприпасов. По информации Росгвардии, среди находок были выхолощенные снаряды различного калибра и модификации: минные стабилизаторы зенитные осколочные снаряды, осколочно-трассирующие снаряды. В боеприпасах отсутствовали взрыватели и взрывчатые вещества. Находка опасности не представляла.