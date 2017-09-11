Тирасполь, 12 сентября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. «Власти Молдавии поставили себе задачу срочно, в течение одного-двух лет решить «приднестровскую проблему» силовым способом, изматывая Приднестровье блокадами, ограничениями, репрессиями, военными угрозами и развязать себе руки в дальнейшем политическом западном выборе», — заявил завкафедрой политологии и политического управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский, комментируя намерение Молдавии внести в повестку Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья.

Eugene Romanenko Тирасполь

Галинский убеждён, что военное присутствие России в Приднестровье — это серьезный силовой аргумент и предостережение для Молдавии, которая надеется, используя авторитет ООН, попытаться надавить на Россию. «Зная, как США умеют выворачивать руки зависимым членам ООН при обсуждении вопросов, в которых они заинтересованы, можно предположить, что если инициативу Кишинева всё же рассмотрят, то большинство представителей государств, присутствующих на сессии, выскажется в поддержку позиции Молдовы. Однако данная резолюция будет носить рекомендательный характер и никак не скажется на политике и позиции России по вопросу сохранения в Приднестровье своего воинского контингента», — приводит слова эксперта ИА «Новости Приднестровья».

Говоря о нынешних взаимоотношениях Молдавии и Приднестровья в целом, Илья Галинский охарактеризовал их как политический тупик. «Молдова явно не хочет идти дорогой постепенного мирного урегулирования конфликта, поиска взаимосопоставимых компромиссов, а Приднестровье настаивает на своем праве жить и развиваться в независимом и самостоятельном государстве. Правящая политическая верхушка Республики Молдовы считает, что в этих условиях переговорный процесс превращается в фактор поддержки государственности Приднестровья и фактически его саботирует под разными предлогами. Вместо переговорного процесса ими задействованы другие механизмы: экономическая блокада, погранично-паспортные препоны, дипломатические и политические запреты и скандалы, задействование в этих механизмах агрессивной Украины и прочее», — считает Галинский, добавив, что политико-провокационное давление на ПМР будет только возрастать.

ИА REGNUM напоминает, что 12 сентября начинает работу Генассамблея ООН. Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня сессии. Посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД РФ, где заявили, что этот шаг Кишинева является недружественным и провокационным, и призвали отказаться от него? На что Кишинев ответил отказом.