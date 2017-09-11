Италия, 12 сентября, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил благодарственное письмо муниципалитету и жителям итальянского городка Вальи-Сотто в Тоскане за монумент офицеру российских Сил специальных операций Александру Прохоренко, героически погибшему в бою с террористами в Сирии, сообщается 11 сентября на странице Минобороны РФ в Facebook.

Минобороны России Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации Александра Александровича Прохоренко

Глава российского военного ведомства поблагодарил граждан Италии за установку в августе 2017 года памятника в честь погибшего в районе Алеппо российского офицера Сил специальных операций Александра Прохоренко.

«В итальянском городе Вальи-Сотто местным властям было передано благодарственное письмо от министра обороны России Сергея Шойгу. В письме глава российского оборонного ведомства выразил признательность жителям города за создание памятника Герою Российской Федерации Александру Прохоренко, погибшему в Сирийской Арабской Республике», — указано в сообщении.

Памятник в Вальи-Сотто был установлен около в знак уважения к подвигу российского офицера, совершенному в борьбе с международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Прохоренко героически погиб 17 марта 2016 года в Сирийской Арабской Республике. Офицер Сил специальных операций вызвал авиаудар на себя, оказавшись под угрозой пленения боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Александр Прохоренко погиб, уничтожив при этом несколько десятков террористов.

11 апреля 2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Александру Прохоренко звания Героя России (посмертно).