Берлин, 11 сентября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что как только в Донбассе будет установлено перемирие, сразу же начнётся процесс снятия санкций с Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью изданию Handelsblatt, опубликованном сегодня, 11 сентября.

Kremlin.ru Зигмар Габриэль и Владимир Путин

«Формальное решение: полный мир — полная отмена санкций. Но это совершенно нереалистичная позиция. Мы шаг за шагом принимали решения о санкциях, мы будем их так же постепенно отменять», — заявил Габриэль.

Также глава германского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что при прекращении огня в Донбассе и отправки миссии ООН в регион к процессу отмены санкций присоединится и Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Китае заявил, что Россия внесёт на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворческого контингента на линии фронта в Донбассе для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Эти слова российского лидера возбудили сразу очень многих. Тот же Габриэль поспешил заявить, что успех подобной миротворческой миссии может привести к новому этапу «политической разрядки» с Россией и стать началом процесса снятия санкций.

В Киеве напряглись от таких речей германского министра и назвали их опасным заигрыванием с Кремлём. Украина сразу же заявила, что миротворцев ООН надо вводить сразу на всю территорию Донбасса, в том числе и на границу ДНР и ЛНР с Россией.

Также Киев заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР по вопросу миротворческой миссии. Кроме того, украинские власти настаивают, чтобы в миротворческой миссии ни в коем случае не принимала участие российская армия.

При этом Путин ещё в своём первом заявлении о миротворцах сразу же оговорил условия их введения. Во-первых это прекращение огня и разведение армий противоборствующих сторон. Во-вторых — это обсуждение параметров миссии с властями ДНР и ЛНР.

Поскольку договориться по этим пунктам вряд ли удастся, то и миротворческой миссии скорее всего не будет.