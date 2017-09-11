Брюссель, 11 сентября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Европейский союз не признаёт результатов выборов, состоявшихся в Крыму и Севастополе, состоявшихся в единый день голосования 10 сентября. Об этом говорится в распространённом 11 сентября заявлении Европейской внешнеполитической службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а следовательно, не признаёт и проведение выборов на Крымском полуострове», — отмечается в заявлении.

В Брюсселе подчёркивают, что «любой, кто был избран на Крымском полуострове, претендуя на то, чтобы представлять Крым и Севастополь, не будет признан как представитель этих территорий».

«Европейский союз остаётся непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в распространённом комментарии.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Севастополе впервые в новейшей истории прошли выборы губернатора. Победу на них одержал действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников, набравший более 71% голосов. Также в городе прошли довыборы в Законодательное собрание по одному из одномандатных округов, на которых лидировал кандидат от «Единой России» Иван Кусов с 47,88% голосов.

Ранее МИД Украины сообщил, что передал в российский МИД ноту протеста «в связи с совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния». Кроме этого, в ведомстве заявили, что Киев намерен привлечь всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении выборов, «к ответственности согласно законодательству Украины».