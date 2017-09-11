Вашингтон, 11 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Ожидается, что общий ущерб, нанесённый ураганами «Харви» и «Ирма» достигнет $290 млрд, заявили в компании AccuWeather, 11 сентября сообщает Anadolu.

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По оценкам компании, ущерб от урагана «Ирма» составит $100 млрд — 0,5% от ВВП США ($19 трлн). Ликвидация последствий шторма «Харви» обойдётся в $190 млрд.

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Ураганы, обрушившиеся на Техас и Флориду, приведут к росту безработицы в данных штатах, заявил основатель и глава компании AccuWeather д-р Джоэл Майерс.

«Ущерб, причинённый этими стихийными бедствиями, составит 1,5% от ВВП США… это приведёт к замедлению естественного роста экономики в период с середины августа до конца четвертого квартала», — добавил Майерс.

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Напомним, в связи с последствиями, вызванными ураганами «Харви» и «Ирма», 9 сентября инвестиционная банковская компания Goldman Sachs скорректировала свой прогноз экономического роста США в третьем квартале 2017 года, который должен понизиться с 2,8% до 2%.