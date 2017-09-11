Москва, 11 сентября, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России призывает польские власти установить личности и наказать вандалов, осквернивших братскую могилу воинов Красной Армии в польском городе Сосновец, заявил журналистам глава управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

Братская могила воинов Красной Армии в польском городе Сосновец

По информации Владимира Попова, в ночь на 11 сентября неизвестные выдрали и украли с памятника металлическую плиту с именами павших советских воинов.

«В ночь с 10 на 11 сентября неизвестными лицами с бетонного постамента, установленного перед памятником павшим бойцам, выломана и украдена металлическая плита с персональными данными о захороненных военнослужащих. Минобороны России призывает устранить последствия акта вандализма, найти и наказать виновных лиц», — заявил Владимир Попов.

Начальник управления Минобороны подчеркнул, что это уже девятый по счету за 2017 год случай осквернения и вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории Польши.

Посол России в Польше направил соответствующую дипломатическую ноту в польское министерство культуры и национального наследия, а также в МИД Польши.

Напомним, 8 сентября в польском городе Тшчанка был варварски уничтожен мавзолей, построенный на месте братской могилы 56 воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение Польши от нацистской оккупации.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич 11 сентября заявил, что по этому поводу Россия должна обратиться в соответствующие международные институты или ответить на эти действия польских властей экономическими санкциями.