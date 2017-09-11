Эр-Рияд, 11 сентября, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Главное управление по продовольствию и медикаментам Саудовской Аравии отменило свой запрет на ввоз мяса и яиц из Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба саудовского ведомства.

Пустыня

Сообщается, что теперь в королевство разрешён ввоз говядины, баранины, козлятины, мяса птицы, мясной продукции и яиц из Российской Федерации.

«Решение принято на основе рекомендаций технической группы, которая рассмотрела меры, предпринимаемые компетентными органами РФ для борьбы с ящуром и птичьим гриппом, а также меры по регистрации и контролю за продуктами переработки мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины, птицы», — сказано в сообщении главного управления по продовольствию и медикаментам Саудовской Аравии.

В Россельхознадзоре уже подтвердили, что получили письмо от саудовцев, в котором сообщается о принятии решения о снятии ограничений на ввоз из России говядины, баранины и козлятины, мяса птицы и столового яйца.

Напомним, в мае 2017 года Россельхознадзор сообщил о переговорах между представителями российского и саудовского ведомств по проблеме поставок мяса и яиц в королевство. Российская сторона подтвердила заинтересованность в организации инспекции российских предприятий саудовскими специалистами.

Данные инспекции состоялись в период с 15 по 23 мая. Специалисты главного управления по продовольствию и медикаментам Саудовской Аравии провели проверки на предприятиях в Московской, Брянской, Калининградской, Пензенской областях, а также Ставропольского края.