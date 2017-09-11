Москва, 11 сентября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Американские элиты рассматривают возможности для подрыва политической стабильности в Средней Азии. Об этом 11 сентября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Khalid Albaih

«Момент, который стоял вместе с Афганистаном — это Средняя Азия и среднеазиатские республики бывшего СССР. Американские разработки 2000-ых годов говорили о том, что там надо дестабилизировать ситуацию — и эта цель остаётся до сих пор», — заявил Васильев.

«Администрация Обамы — если бы я не видел этих планов, я бы не говорил, — вообще рассматривала планы дестабилизации мусульманских общин в Российской Федерации, в том числе используя террористические (инструменты)», — добавил он.

По его мнению, подрыв политической стабильности в Средней Азии является таким же магистральным направлением американской политики манипулирования террористической угрозой, как и на Ближнем Востоке.

Так, как война с терроризмом происходила при Буше, она действительно выглядела как борьба с международной угрозой, считает Багдасаров. «В тот период, после терактов 11 сентября, рассматривалась как экзистенциальная угроза для США», — указал он.

Однако с приходом администрации Барака Обамы в американской стратегии произошли определённого рода изменения — принцип двойных стандартов.

«Американцы не стали бороться с терроризмом, они встали на позиции управляемого терроризма. Эти полтора десятилетия очень чётко показали, что дело действительно состоит в том, куда их направить. И тут выяснилось, что есть много географических направлений, что это будет выгодно, и при этом не затронет (непосредственно) США», — пояснил политолог.

По его мнению, успешную реализацию таких планов можно видеть на примере Евросоюза, где была серьёзно подорвана политическая стабильность на фоне терактов и неуправляемого потока мигрантов из Ближнего Востока.

«Борьбе с терроризмом, как одной из целей американской внешней политики, которая проводилась на протяжении последних 16 лет… ближайших перспектив окончания этой борьбы не видно. В каких формах она будет происходить — второй вопрос. Но то, что мы можем гарантированно говорить, что пройдёт ещё много лет, и эта «борьба» будет продолжаться — это может быть совершенно очевидно», — заявил Васильев.