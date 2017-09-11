София, 11 сентября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Министр образования Болгарии Красимир Вылчев считает необходимым ввести в стране уголовную ответственность для родителей, не оформляющих своих детей в школу. Об этом он заявил 11 сентября на круглом столе «Демография необразованности», состоявшемся в Софийском университете, передаёт «Болгарское национальное радио».

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По мнению министра, главной проблемой Болгарии является не стремительное сокращение численности населения, а увеличение доли недостаточно образованных граждан.

Вылчев отметил, что 90% цыганского этнического меньшинства в Болгарии на сегодняшний день имеет образование ниже среднего.

«Миграция уже становится вопросом культуры: образованные стараются бежать от необразованных, а миграция образованных — проблема намного более значительная, чем низкая рождаемость, потому что таким путём наша страна теряет не только молодых людей, но и их следующие поколения», — заявил болгарский министр.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, около 22% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Болгарии нигде не учится и не работает. По проценту социально и экономически неактивной молодёжи Болгария занимает первое место среди стран Евросоюза, причём данный показатель в стране в два раза превышает средний по ЕС.

Эксперты фонда ООН отмечают, что в Болгарии наблюдается тревожная тенденция исключения молодёжи из образовательного процесса и рынка труда. Ежегодные экономические потери страны от неучастия молодёжи на рынке труда оцениваются приблизительно в 1 млрд евро.

Наряду с этим продолжается «утечка мозгов» из страны. По официальным данным, из Болгарии ежегодно эмигрируют порядка 40 тысяч молодых людей, 20% из которых являются выпускниками высших ученых заведений.