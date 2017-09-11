Москва, 11 сентября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Говорить о том, что ситуация в Сирии начинает улучшаться, пока преждевременно. Об этом 11 сентября заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Шеренга

«В Сирии война не закончена. Ситуация с Дейр-эз-Зор — (обнадёживает), но непонятно, сколько кому территории будет принадлежать, сколько будет контролировать правительство Асада, сколько будет контролировать правительство Сирийских демократических сил, в основе которого стоит партия «Демократический союз», — заявил Багдасаров.

Он напомнил, что 22 сентября 2017 года пройдут выборы в так называемые комины — муниципальные учреждения провозглашённой курдами «Федерации северной Сирии».

Судя по всему, американцы «по сути создают на территории, которую они контролируют, по сути это создание де-факто государства», считает эксперт. Впоследствии такое образование позволит объединить «100-тысячную армию только у курдов и 20−25 тысяч — ещё сирийских, армянских и прочих отрядов». «Это армия, сопоставимая по мощи и превосходящая армию Дамаска», — подчеркнул Багдасаров.

«Мы не знаем, что будет с этими зонами деэскалации и безопасности. В Идлибе большую часть контролирует бывшая Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвачен административный центр. В Сирии ещё бог знает чего и сколько. (Американцы говорят, что) Асада мы признаём, но есть красная линия, стоит произойти химической атаке — и тогда уже не будем признавать. Это всё создаёт условия возникновения новых очагов конфликта», — указал эксперт.

Кроме того, политолог провёл параллель нынешней ситуации в Сирии с Ираком 2003 года, когда американская армия только взяла Багдад — в конечном итоге в 2006—2007 году началась партизанская война суннитских и шиитских групп против американцев. Аналогичная ситуация может повториться и в Сирии, допускает он.

Не меньшую обеспокоенность вызывает и ситуация на границе Израиля и Ливана, указал Багдасаров. По его словам, ливанское движение «Хезболла» имеет на сегодняшний день вооружения на порядок больше по сравнению с ситуацией накануне войны 2006 года — по данным эксперта, в настоящее время у «Хезболлы» один боезапас для установок «Град» в сто раз больше, чем в 2006 году. Он также напомнил, что в настоящее время Израиль проводит учения на северной границе Израиля, которые нацелены на отработку возможных вариантов действий против «Хезболлы».

"Израиль с «Хезболлой» на грани войны, причём войны, которая скорее всего произойдёт», — подчеркнул он.

Кроме известных конфликтов на Ближнем Востоке обостряются отношения между Китаем и Индией за плато Доклам в Гималаях — конфликт в регионе длился более двух месяцев, при том доходил до стягивания войск к границе с обеих сторон. Лишь 29 августа стороны объявили об отводе вооруженных сил.

Не улучшается ситуация и между Индией и Пакистаном из-за спорных регионов Джамму и Кашмира. Наконец, общеизвестна сложная ситуация с КНДР, констатировал эксперт.

«Ситуация в мире не улучшается, а ухудшается. Конфликты возрастают», — резюмировал Багдасаров.

Напомним, что 5 сентября передовой отряд правительственных войск Сирии ударами со стороны Пальмиры прорвал позиции боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Дейр-эз-Зором и встретился с защитниками города. В город прибыли первые гуманитарные караваны.

Хотя боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему находятся на подступах к городу, сирийская армия при поддержке российских ВКС расширяют коридор в Дейр-эз-Зор и постепенно отгоняют боевиков от города.