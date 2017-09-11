Турция получила кредит от Всемирного банка
Анкара, 11 сентября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Всемирный банк предоставил Турции кредит в размере $400 млн в рамках программы по финансированию политики в области повышения устойчивости, вовлечения в политическую и социальную жизнь страны всех слоев населения и экономического развития, заявили в министерстве финансов Турции, 11 сентября сообщает Anadolu.
Кредитное соглашение подписано для поддержки усилий Турции по увеличению внутренних сбережений, расширению экономического участия социально уязвимых групп населения, решению структурных проблем для обеспечения устойчивого роста, говорится в заявлении министерства финансов.
Согласно Всемирному банку, кредит предоставлен для реализации трёх стратегических задач, включая увеличение внутренних сбережений для устранения внешних дисбалансов и уменьшения фискальных рисков.
«Предусмотрена поддержка участия женщин, молодёжи, безработных и граждан Сирии, обратившихся за помощью на биржу труда», — говорится в сообщении Всемирного банка.
В третьих, Турции необходимо устранить структурные проблемы экономики путём улучшенного распределения капитала, расширения доступа к кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также за счёт либерализации железнодорожного сектора.
Напомним, в 2016 году темп экономического роста Турции составил 2,1%. В 2017 году, согласно данным Всемирного банка, экономический рост достигнет 2,7% благодаря улучшению чистого экспорта.