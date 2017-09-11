Анкара, 11 сентября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Всемирный банк предоставил Турции кредит в размере $400 млн в рамках программы по финансированию политики в области повышения устойчивости, вовлечения в политическую и социальную жизнь страны всех слоев населения и экономического развития, заявили в министерстве финансов Турции, 11 сентября сообщает Anadolu.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Кредитное соглашение подписано для поддержки усилий Турции по увеличению внутренних сбережений, расширению экономического участия социально уязвимых групп населения, решению структурных проблем для обеспечения устойчивого роста, говорится в заявлении министерства финансов.

Согласно Всемирному банку, кредит предоставлен для реализации трёх стратегических задач, включая увеличение внутренних сбережений для устранения внешних дисбалансов и уменьшения фискальных рисков.

«Предусмотрена поддержка участия женщин, молодёжи, безработных и граждан Сирии, обратившихся за помощью на биржу труда», — говорится в сообщении Всемирного банка.

В третьих, Турции необходимо устранить структурные проблемы экономики путём улучшенного распределения капитала, расширения доступа к кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также за счёт либерализации железнодорожного сектора.

Напомним, в 2016 году темп экономического роста Турции составил 2,1%. В 2017 году, согласно данным Всемирного банка, экономический рост достигнет 2,7% благодаря улучшению чистого экспорта.