Дамаск, 11 сентября, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Военные США должны покинуть пределы Сирии, иначе их будут расценивать как враждебную силу, заявил 10 сентября в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

The U.S. Army Пилот ВВС США

Замглавы МИД САР подчеркнул, что американское военное присутствие на территории Сирии является «незаконным и неприемлемым», так как оно не было разрешено законным правительством Сирийской Арабской Республики.

По словам Фейсала Мекдада, США «должны вывести свои войска, в противном случае сирийская армия будет расценивать их присутствие как враждебные действия».

«Действия США и руководимой ими коалиции нельзя оправдать, так как они убивают авиаударами мирных жителей Сирии и разрушают экономическую инфраструктуру», — подчеркнул сирийский дипломат.

По мнению Фейсала Мекдада, «такие действия США и их коалиции соответствуют планам террористов, но не интересам сирийского народа».

Заместитель министра иностранных дел САР подчеркнул, что «все желающие воевать против террористических формирований должны координировать свои действия с законным правительством Сирии и ее союзниками».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США создали три свои военные базы в северо-восточной сирийской провинции Хасеке и одну военную базу в Кобани.

Военнослужащие США находятся на территории САР без разрешения правительства Сирии и без мандата ООН.