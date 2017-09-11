Киев, 11 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Причиной задымления в киевском метро, в результате которого днём 11 сентября были закрыты несколько станций, послужило попадание масла на перемычку контактного рельса, сообщили в городском управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Enrico Donelli Метро

Как уточняется, ЧП произошло около 18:40 на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

«Из-за попадания масла на перемычку контактного рельса произошло задымление без последующего горения», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что в тоннеле между двумя станциями произошло возгорание вагона электроподвижного состава, однако затем эти сведения не подтвердились.

Как сообщается на странице Киевского метрополитена в Twitter, в результате задымления была приостановлена работа целого ряда станций синей ветки. В настоящее время движение поездов на участке частично восстановлено.