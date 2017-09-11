Лондон, 11 сентября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Экс-лидер Соединенного Королевства разработал программу, реализация которой позволит «предотвратить выход Альбиона из Европейского сообщества».

Колючая проволока

По мнению Блэра, решение британцев о разводе с ЕС было продиктовано исключительно недовольством иммиграционной политикой Брюсселя. Поэтому суть программы бывшего главы правительства Великобритании заключается фактически в одном глобальном пункте: нужно ужесточить условия въезда в Соединенное Королевство иммигрантам.

«Все дело в том, считает Блэр, что иммигранты отнимают работу у коренных британцев, а также претендуют на государственное медицинское обслуживание, — раскрывает позицию британского политика корреспондент испанского информационно-аналитического портала Анхель Мартинес. — Соединенное Королевство не устраивает евросоюзная политика открытых дверей, превращающаяся в политику проходного двора».

Автор отмечает, что «Блэр настроен закрыть путь всем тем, кто намерен занять рабочие места на предприятиях Британии. Это касается не только ближневосточных беженцев, но и граждан стран Европейского сообщества, имеющих, кстати говоря, право свободного пересечения границ».

«Бывший лидер Лейбористской партии убежден, что если бы Евросоюз сделал для Великобритании исключение из правил иммиграционной политики, граждане Альбиона по достоинству оценили бы этот шаг властей Сообщества и согласились бы на возвращение страны в ЕС», — резюмирует журналист.