Москва, 11 сентября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Показатель средней продолжительности жизни в России за первые семь месяцев 2017 года увеличился на 0,63 года и достиг наибольшего значения за всю историю сбора данных — 72,5 года. Об этом 11 сентября сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передаёт телеканал RT.

Старость

Согласно данным Росстата, которые озвучила министр, за указанный период средняя продолжительность жизни у мужчин составила 67,5 года, а у женщин — 77,4 года.

Напомним, в 2016 году средняя продолжительность жизни в стране, по данным Росстата, составила 71,87 года, что также стало рекордным показателем.

При этом наибольшие показатели были зафиксированы в Ингушетии, Дагестане и Москве — люди в этих регионах живут в среднем 80,8 года, 77,2 года и 77 лет соответственно.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть все возможности для того, чтобы средняя продолжительность жизни к 2025 году возросла до 76 лет. Глава государства призвал создать для этого современную систему здравоохранения на всех уровнях — от первичного звена до федеральных клиник.

Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву обеспечить к 2025 году уровень продолжительности жизни в России не менее 76 лет. К обозначенному сроку также должны быть снижены показатели младенческой смертности и смертности лиц трудоспособного возраста и увеличен уровень средней продолжительности здоровой жизни.