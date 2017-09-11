Уфа, 11 сентября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В Башкирии ЦИК республики признал прошедшие 10 сентября в республике выборы и довыборы состоявшимися. В них приняли участие 89 тыс. 640 человек, что составило 52% от числа зарегистрированных избирателей. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, явка на уровне 52% для муниципальных выборов в Башкирии цифра неплохая, как с точки зрения электоральной истории прошлых лет, так и с учетом того, что основные выборы проходили в городских поселениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Штрихи к картине

Самые крупные кампании прошли в Белорецке, Бирске и Юматово, там выбирали новые составы Советов, в ряде районов прошли довыборы в действующие составы. по итогам голосования 193 из 256 замещаемых мандатов получили представители «Единой России», 37 — самовыдвиженцы, 14 — представители «Справедливой России», 6 — ЛДПР, 3 — «Патриоты России», 2 — КПРФ.

Политолог Дмитрий Казанцев отметил, что явку определили города Бирск и Белорецк, при том, что голосование в городах идет традиционно менее активно, чем в сельской местности, результаты явки можно считать неплохими. Еще одной особенностью выборов и довыборов можно отметить тот факт, что, помимо использования активного избирательного права, граждане регистрировались и в качестве самовыдвиженцев и по партийным спискам, поэтому показатель в 3−4 претендента на депутатский мандат продемонстрировал умеренный, средний уровень конкуренции.

Все эксперты сходятся во мнении, что доминирование партии власти на муниципальных выборах по итогам голосования в республике было вполне ожидаемо. «Обеспечить выдвижение кандидатов в депутаты на всех малых территориях смогли только единороссы (90% всех претендентов в регионе), что заочно гарантировало их высокие результаты. 94% кандидатов в депутаты выдвинули в совокупности четыре парламентские партии («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ), что свидетельствует о том, что мобилизационные возможности и кадровый потенциал в стране сохраняются за политическими старожилами», — поясняет Казанцев.

Причины провала «малых»

Основная причина относительного провала всех «малых партий» в Башкирии отражает общероссийский тренд и заключается в низком уровне их партийного строительства и «кадровом голоде». «Если для выдвижения на губернаторских выборах и в региональные парламенты не все политические силы были готовы вести «обеспеченный тип» избирательной кампании, то выборы в сельские и городские советы носили фактически безбюджетный характер. Казалось бы, малые партии имели шансы на некоторый успех. Но отсутствие у большинства «малых партий» своих местных отделений, даже при равных финансовых условиях, обескровило и лишило их реальных шансов на победу», — считает политолог.

«Если бы выборы происходили в Уфе, интриги было бы больше, — заверяют представители так называемых малых партий. — Приходится признать, что непарламентские партии для сельских жителей и жителей малых городов «все на одно лицо», им известны разве что в какой-то степени «Яблоко» и «Коммунисты России» (Не путать с КПРФ). Агитировать имеет смысл среди тех, кто хоть как-то проявляет активность, а в Башкирии это жители Уфы и, быть может, Стерлитамака».

В прогнозах представители малых партий осторожны. «В следующем году выборы будут в Госсобрание республики, вот тогда борьба будет погорячее. Однако все решает не агитация, а элементарный сбор подписей, набрать в одном округе несколько тысяч подписей — задачка не из легких. Но даже набрав, и набрав с изрядным запасом, малые партии рискуют остаться за бортом выборов. ЦИК может придраться к собранным подписям и объявить их недействительными, не объясняя причин. Судебные разбирательства, как правило, бесперспективны, результаты экспертиз малоприменимы. Неважно, сколько подписей ты честно собрал, важно, как их примет ЦИК!» — с горечью констатируют общественники.

Охотники за нарушениями

Фактов нарушений во время выборов наблюдателями от внесистемной оппозиции зафиксировано немного, рассказы о них появились в соцсетях. В основном они касаются Юматовского сельсовета Уфимского района.

Так, по словам координаторов, на участке 3089 в Юматово в списках избирателей были обнаружены пометки карандашом. По требованию наблюдателей все пометки были стерты.

Вдобавок на одном из участков была замечена приклеенная к переносному ящику для голосования на дому эмблема партии «Единая Россия». Наклейку после обнаружения сняли.

Также в Юматово на участке 3089 наблюдатели застали члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса за выдачей бюллетеня по водительскому удостоверению вместо паспорта. Он был отстранен

Эксперты нашли, что роль несистемной оппозиции из представителей уфимского предвыборного штаба Алексея Навального и сетевого движения «Открытая Россия» в Башкирии «в целом была незначительной». «И если команда Навального в республике сформировала хотя бы небольшую группу наблюдателей, но не участвовала в создании своей коалиции из самовыдвиженцев, то местное отделение «Открытой России» интереса к муниципальным выборам вообще не проявило», — констатировал Дмитрий Казанцев.

И все-таки финансирование…

Политолог Николай Евдокимов считает, что победа «Единой России» еще внушительней. «Нужно иметь в виду, что 39 самовыдвиженцев, победивших на этих выборах, вполне вероятно могут присоединиться к партии или быть ей лояльными. Поэтому для местной парламентской оппозиции выборы можно назвать провалом. Впрочем, судя по пассивной избирательной кампании, для самих партий выборы особого интереса не представляли, вероятно, ввиду отсутствия федерального финансирования муниципальных избирательных кампаний», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.