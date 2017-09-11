Москва, 11 сентября, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Установление «полного паритета» в работе дипломатических миссий России и США в рамках продолжающего дипломатического конфликта между Москвой и Вашингтоном может привести к осложнению условий работы американских консульских сотрудников в России. Об этом 11 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России.

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По информации газеты, речь может идти, в частности, об ограничении числа пунктов въезда для американских дипломатов. «Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас», — сказал один из собеседников издания, добавив, что при этом Россия может открыть два таких пункта в Севастополе и Симферополе.

Кроме этого, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов, имеющих возможность свободно выезжать за пределы определённой зоны вокруг дипломатических представительств в России.

Как отмечается, для российских дипломатов младшего и среднего звена в США установлен радиус свободного перемещения в 25 миль (40 километров), а дипломаты уровня советника и выше наделены правом беспрепятственного передвижения на всей территории страны. Аналогичные правила действуют и для американских дипломатов старшего звена в России, однако таковых оказалось количественно больше, и как считают в Москве, это не соответствует принципу паритета.

Ещё одним шагом российской стороны может стать лишение американских дипмиссий в Москве и других городах специальных парковочных мест, которые сейчас имеются по периметру этих зданий. В Соединённых Штатах парковок, выделенных специально под транспорт российских дипломатов, нет.

Как передавало ИА REGNUM ранее, 11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское внешнеполитическое ведомство рассматривает вопрос об уравнивании условий работы российского и американского дипломатических ведомств.

«Соединённые Штаты как бы прикарманили этот наш добрый жест и сказали: «Если русские хотят паритета, то пускай закрывают одно из четырёх генконсульств, потому что у нас в России только три генеральных консульства». Раз уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США», — сказал министр.

Напомним, дипломатический конфликт был инициирован в декабре 2016 года администрацией уходящего президента США Барака Обамы, которая объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В июле Москва предложила Вашингтону с 1 сентября сравнять число своих дипломатов в обеих странах и сократить число сотрудников американских дипломатических ведомств в России до 455 человек. Кроме этого, американским дипломатам был закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

31 августа Госдепартамент США потребовал от России в двухдневный срок закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.