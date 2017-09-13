Киев, 13 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Существует необходимость перевести закупку Евросоюзом российского газа на российско-украинскую границу, причем в этом случае Украина будет поставлять качественные транзитные услуги не России, а ЕС. Об этом заявил Петр Порошенко, напомнив также о решении суда, которого ожидает Киев по делу об иске «Нафтогаза» к «Газпрому». Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

ИА REGNUM Газовый транзит

«Нафтогаз», в свою очередь, также считает перенос закупки российского газа на восточную границу той мерой, которая поможет загрузить украинскую газотранспортную систему. Для того чтобы двигаться в этом направлении, для управления данной системой необходимо привлечь качественного международного партнера. А чтобы привлечь такого партнера, необходимо… улучшить качество управления ГТС.

Помимо этой обсуждаемой цели, у Киева есть и принятая. Энергетическая стратегия Украины предполагает отказ от импорта природного газа в 2025 году. Этого Киев намерен достичь за счет роста внутренней добычи, снижения энергоемкости ВВП и обеспечения энергоэффективности домохозяйств. Сейчас Порошенко считает, что «эпоха газового шантажа», длящаяся до 2014 года, пока «Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости», закончена.

Подробности читайте в статье: Киев меняет правила игры на газовом рынке и ждет уменьшения транзита

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