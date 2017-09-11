Киев, 11 сентября, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки украинской власти оторвать Украину от России, простые украинцы стали чаще ездить в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

ИА REGNUM Украина в концлагере

Сообщается, что, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение первого полугодия 2017 года по миру путешествовали 12,5 млн украинских туристов. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Больше всего украинских туристов выехало в Польшу — свыше четырёх миллионов человек. Но это на 45,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В Россию отправились 2,6 млн украинцев. В прошлом году за аналогичный период туристический поток был меньше и составил 1,7 млн человек.

Тройку стран — лидеров по приему украинских граждан замыкает Венгрия. Туда за первые восемь месяцев 2017 года отправились 1,4 млн украинцев.

При этом в Госпогранслужбе Украины отметили, что только 0,3% выезжающих из страны граждан поехали за границу по долгу службы. Туризм в качестве цели поездки указали всего 0,8% украинцев. Остальные 98,9% выезжающих в графе «цель» указали опцию «частная».