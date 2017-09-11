Киев, 11 сентября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Киев считает проведение выборов в Севастополе «нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины» и призывает иностранные государства и международные организации заявить о непризнании их результатов. Об этом говорится в заявлении, распространённом 11 сентября пресс-службой МИД Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Украина призывает иностранные государства и международные организации чётко заявить о непризнании результатов так называемых выборов… а также усилить консолидированное давление на Российскую Федерацию, в том числе путём расширения санкций», — заявляют в украинском ведомстве.

Кроме этого, сообщается, что Киев намерен привлечь всех лиц, принимавших участие в подготовке и проведении выборов, «к ответственности согласно законодательству Украины».

Украинская сторона также передала МИД России ноту протеста «в связи с совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния», говорится в пресс-релизе.

Как передавало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября в Севастополе впервые в новейшей истории прошли выборы губернатора. Победу на них одержал действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников, набравший более 71% голосов.

Также в городе прошли довыборы в Законодательное собрание по одномандатному округу №3, на которых лидировал кандидат от «Единой России» Иван Кусов с 47,88% голосов.