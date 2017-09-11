Мичуринск, Тамбовская область, 11 сентября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Этого события в Мичуринске действительно ждали очень давно. И в День города современный плавательный бассейн «На волне» был открыт. Губернатор Александр Никитин поблагодарил строителей за то, что они завершили все работы в намеченный срок, и подписал акт о передаче бассейна в управление администрации города Мичуринска. После чего местные спортсмены совершили первый заплыв.

Tambov.gov.ru В наукограде Мичуринске открылся современный бассейн

Строительство бассейна в наукограде началось в 2016 году по инициативе главы администрации области Александра Никитина. Спортивный объект возведен в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». На эти цели было направлено более 120 миллионов рублей.

Закрытый плавательный бассейн оснащен итальянской чашей размером 25×8,5 метра. В нем оборудованы раздевалки с душевыми, тренерские, административные помещения, кабинет врача. В день бассейн смогут посетить 140 человек, в час — 34.

Режим работы нового спорткомплекса будет максимально удобным — с 8 утра до полуночи. Температура воды составит 26−27 градусов. Ее смогут опробовать как обычные жители, так и дети, которые захотят заняться плаванием. В ближайшее время здесь будет сформирована детская спортивная секция.

Заниматься спортом в бассейне смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Им уделено особое внимание. В частности, во входной группе, помимо ступеней, предусмотрен въезд на колясках. В здании имеется санузел для маломобильных людей. Сама чаша бассейна оснащена подъемником.

Интересно, что название для нового бассейна выбрали сами мичуринцы. Жители города предложили несколько вариантов. В итоге самым удачным стало название «На волне», которое и получил новый спортивный объект.