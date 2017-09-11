Тамбов, 11 сентября, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Около месяца остается у представителей сферы ЖКХ для завершения работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону. К нему в этом году на Тамбовщине будет построено и отремонтировано четырнадцать котельных. В частности, пять из них появятся в Мичуринске. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин осмотрел новую котельную наукограда. Сразу три города — Котовск, Мичуринск и Моршанск — получили в этом году средства из Фонда реформирования ЖКХ на модернизацию системы теплоснабжения. Они стали участниками программы «Малые города».

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посетил новую котельную в Мичуринске

Например, в Мичуринске на модернизацию системы теплоснабжения направили 180 миллионов рублей, из которых почти 108 миллионов — это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках концессионного соглашения АО «ТСК» в наукограде строит пять новых котельных, которые в отопительный период 2017—2018 годов будут обеспечивать теплом сразу несколько районов города с численностью жителей около полутора тысяч человек.

Одна из них, самая мощная из тех, что будут введены в эксплуатацию в этом году, расположилась на Липецком шоссе, в районе ВНИИС. На строительство новой котельной мощностью 8 МВт, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения было направлено 35,5 миллиона рублей. Это средства Фонда ЖКХ и компании АО «ТСК». Котельная будет обслуживать 33 многоквартирных дома и несколько организаций, в числе которых детский сад и ВНИИС. Ресурс старой, когда-то мазутной, а впоследствии газовой котельной, был выработан практически полностью. Жители микрорайона, социальные объекты в любой момент могли остаться без тепла и горячей воды. Теперь этого не случится. Специалисты рассказали губернатору, что новая котельная опрессована. На ней проведены все необходимые гидравлические испытания. А значит, к предстоящему отопительному сезону данный микрорайон уже готов.

Глава администрации области Александр Никитин убежден, что функционирование и модернизация коммунальной инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности региональной власти. А потому в отрасль активно привлекают инвесторов, что дает положительные результаты. В частности, на федеральном уровне неоднократно отмечалось, что Тамбовской области удалось снизить аварийность в системах теплоснабжения и водоснабжения за счет заключения концессионных соглашений. В настоящее время в области заключены 74 концессионных соглашения в сфере ЖКХ.