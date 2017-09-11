Балашиха, Московская область, 11 сентября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Следственными органами задержан владелец здания бывшего кинотеатра «Союз» в подмосковной Балашихе, в результате обрушения которого пострадали люди. Об этом 11 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демонтаж оставшейся стены здания кинотеатра «Союз» в Балашихе

«Следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания. В ближайшее время планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается. Устанавливаются возможные иные лица, которые также могли быть причастны к произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в микрорайоне Южный в Балашихе во время проведения работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Союз» произошло обрушение кирпичной стены здания на находившиеся поблизости торговые ряды.

В результате ЧП пострадали десять человек. Трое пострадавших, в том числе ребёнок 2010 года рождения, были госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».