Москва, 11 сентября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект закона о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума в соответствии с поручением президента. Об этом 11 сентября сообщили глава ведомства Максим Топилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осень

«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года — до 85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 года — до 100%», — приводит слова министра пресс-служба Минруда.

Топилин уточнил, что с 1 января 2018 года МРОТ должен увеличиться на 21,7% и составить 9489 рублей. В расчёт при этом берётся величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года, которая составила 11 163 рубля

«Абсолютный размер МРОТ с 1 января 2019 года будет установлен федеральным законом в 2018 году исходя из динамики прожиточного минимума», — сказал министр. В дальнейшем МРОТ будет устанавливаться ежегодно на уровне 100% актуального уровня прожиточного минимума.

По его словам, законопроект планируется внести в Государственную думу одновременно с проектом федерального бюджета на 2018−2020 годы. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что окончательный вариант проекта бюджета правительство внесёт 29 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября президент России Владимир Путин предложил как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71−72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%.

«И не позднее, а если правительство посчитает возможным, то и раньше, но не позднее 1 января 2019 года — приравнять МРОТ и прожиточный минимум», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

«Нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

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