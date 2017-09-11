Москва, 11 сентября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении на территории РФ системы tax free профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

TAX FREE

Инициатива позволит иностранным гражданам возвращать сумму налога на добавленную стоимость (НДС), которая была уплачена за российские товары, при выезде с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом нововведение не распространится на граждан стран ЕАЭС.

Кроме того, услуги по выплате НДС иностранным гражданам также не будут облагаться налогом. Между тем критерии для такой льготы пока не определены. Предполагается, что правительство создат перечень документов, которые будет необходимо представлять в налоговые органы, чтобы получить право на нулевую ставку.

«Законопроект носит статус пилотного, так как предполагается, что он будет действовать не везде, а в местах традиционного посещения туристов — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Рассматриваем также возможность подключения Калининградской области, Новгородской области и Дальнего Востока, в частности, Владивостока», — рассказал в ходе заседания комитета Госдумы замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Как отмечают в правительстве, финансирование создания системы tax free в РФ будет осуществляться за счет средств из федерального бюджета.

«Указанные расходы оцениваются в размере 150−200 млн рублей в год. Кроме того, расходы ФТС (Федеральной таможенной службы) России по введению данной системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы ФНС России — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 20 сентября.