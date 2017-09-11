Москва, 11 сентября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого, в том числе, обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные Северной Кореи

Сообщается, что Путин и Меркель обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове в контекст последних «провокационных» действий Пхеньяна.

«Владимир Путин и Ангела Меркель решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к той позиции, что урегулирование острого кризиса на Корейском полуострове возможно исключительно политико-дипломатическими средствами, посредством возобновления переговоров всех вовлечённых сторон.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва крайне разочарована пренебрежением режимом нераспространения ядерного оружия со стороны Северной Кореи.