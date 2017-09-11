Москва, 11 сентября, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Глава министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре письмо с указанием необходимости усиления международной помощи населению Сирийской Арабской республики.

Минобороны России Гуманитарная помощь

В письме указано, что сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождены от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительные территории и созданы условия для восстановления мирной жизни.

Действия террористов привели к тому, что многие населенные пункты превращены в руины, а тысячи домов, школ, больниц и объектов инфраструктуры частично или полностью разрушены.

Сергей Шойгу подчеркнул, что особенно сложная гуманитарная ситуация складывается в лагерях беженцев у Эт-Танфа и Акербата. Там сейчас скопилось порядка 60 тыс. человек, чья потребность в продовольствии превышает 1000 тонн. Кроме того, им необходимы свыше 80 тонн медикаментов.

И хотя Россия непрерывно оказывает Сирии гуманитарную и медицинскую помощь, проводит разминирование освобожденных от террористов территорий и решает многие вопросы восстановления мирной жизни, для скорейшего возвращения сотен тысяч беженцев в свои дома нужны совместные усилия всего международного сообщества.

Перечень сирийских населенных пунктов, наиболее нуждающихся в помощи и восстановлении, размещен на официальном сайте Минобороны России и будет ежедневно обновляться с учетом информации, предоставляемой российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии.