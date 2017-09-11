Барнаул, 11 сентября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Выборы в Алтайском крае выделялись на общероссийском фоне не только потому, что в регионе проходила самая масштабная в Сибири избирательная кампания (выбирали более 900 кандидатов в органы представительной власти уровня городских и сельских округов), но и потому, что число избирателей, проголосовавших досрочно в Барнауле, оказалось подозрительно большим. В комментарии для ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов задаётся вопросом «А хорошо ли это для власти?».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы в Алтайском крае

«О результатах выборов многие уже написали, а мне хотелось бы вернуться к оценке той стадии избирательной кампании, когда в Барнауле проводилась систематическая кампания по активизации досрочного голосования. В частности, по всему городу раздавались напечатанные огромным тиражом (520 000 экз.) листовки, в которых сообщалось, что надо идти и проголосовать досрочно. Кстати, на выборах в Москве, например, многие комментаторы, наоборот, говорили о попытке вообще замолчать выборы и «засушить» явку. То есть единой тактики по стране не было, и аномальность ситуации в Барнауле настолько бросилась в глаза, что ЦИК срочно направил сюда для проверки своего эмиссара А. Кинева. По итогам выборов здесь оказалось 28 644 досрочников, то есть более 28% от всех проголосовавших, при явке чуть менее 20%», — напоминает профессор.

Читайте также: Скандальная «досрочка»: ЦИК будет пристально следить за выборами на Алтае

По оценке Юрия Чернышова, даже если в Барнауле имела место лишь «невинная» попытка просто поднять явку, это все равно многими воспринималось как попытка манипуляции.

«Однако наблюдатели от оппозиции утверждают, что есть все признаки применения политтехнологии мобилизации управляемого электората: это обеспечивает более высокий процент именно для нужной партии. Отмечают и то, что подсчет голосов «досрочников» гораздо труднее проконтролировать со стороны. Так, например, лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова уже заявила, что в Барнауле «результаты, которые мы видим по актам о досрочном голосовании, в несколько раз отличаются от результатов по итогам голосования 10 сентября». По подсчетам представителя «Голоса» в Алтайском крае Станислава Андрейчука, результаты «Единой России» на досрочном голосовании оказались в 1,7 раз выше, чем в единый день голосования. Остается надеяться, что эта информация будет добросовестно проверена», — отметил Юрий Чернышов.

Читайте также: «Глупо»: жалобы алтайской оппозиции не находят подтверждения

Также профессор задаётся вопросом: «Должна ли власть вообще как-то «засушивать» или «размачивать» явку?» По его мнению, если исходить из самого предназначения выборов, то задача должна быть в другом — объективно проинформировать избирателей и обеспечить все условия для свободного выражения их воли.

«Любые попытки манипулирования подрывают доверие к результатам выборов, снижают их легитимность. Кстати, и сам перенос выборов на сентябрь явно не способствует полноценному волеизъявлению граждан. Люди заняты на своих садовых участках, собиранием детей в школу, и многие даже не слышали про начало избирательной кампании. В сочетании с общим падением интереса и доверия к выборам плохая информированность и дает такие низкие результаты по явке. А хорошо ли это для власти, когда 80% граждан могут сказать: «Вы нас даже не представляете?» — заключил профессор Юрий Чернышов.

Читайте также: Как новые власти с минимальной легитимностью будут выбирать президента?

Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания, состоявшаяся накануне в Алтайском крае, стала самой масштабной в Сибири и одной из крупнейших в России. Помимо этого, проводились повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).

Читайте также: «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в Барнауле

В Барнауле официальные итоги явки ещё не объявлены, но, по предварительным данным, они вряд ли превысят 20%. Жителям столицы Алтайского края предстояло выбрать 40 депутатов из 415 претендентов.

За партию власти по предварительной информации проголосовали 49,58% (50 855 человек). Второй по популярности партией у барнаульцев стала КПРФ — 16,43% голосов (16 851 человек). Немного уступили коммунистам ЛДПР — 13,01% (13 344 человек) и «Справедливая Россия» — 12,83% (13 156 человек).

Также в выборах принимала участие партия «Яблоко» — 4,01% (4117 человек) и «Патриоты России» — 1,27% (13 344 человек).