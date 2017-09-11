Москва, 11 сентября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Сообщений о применении административного ресурса на выборах в Единый день голосования в этом году было гораздо меньше, чем раньше. Кроме того, в регионах перестали «рисовать явку». Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 сентября, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«Должен сказать, что значительно меньше по сравнению с прошлыми годами было сообщений о применении административного ресурса, давлении на бюджетников, студентов. Это хороший показатель. Он связан и с принципиальной позицией ЦИК, которая сразу выступила против применения административного ресурса, этот сигнал был услышан», — цитирует ТАСС слова Александра Брода.

Он также отметил, что опубликованная явка показала, «что в наших регионах перестали заниматься приписками и рисовать искусственную явку, это тоже говорит о снижении административного воздействия».

«В ряде регионов явка соответствовала показателям прошлых лет, а такие регионы, как Пермский край, Саратовская и Ярославская области показали явку даже выше, чем на региональных выборах прошлых лет. И эта явка вписывается в такие, уже ставшие известными электорально-избирательные процессы в США и европейских странах», — отметил Александр Брод.

Член СПЧ подчеркнул важность того, что Общественная палата РФ и региональные палаты «вернулись в пространство избирательных процессов в качестве мониторинга, разбора нарушений, оценки ситуации, подготовки аналитических материалов».

«Я думаю, что палаты могут сыграть здесь серьезную роль и игнорировать этот институт гражданского общества нельзя. Так, по опыту посещения 30 субъектов могу сказать, что растет общественная активность местных юристов, экспертов, правозащитников, активнее включаются в процесс контроля и уполномоченные по правам человека», — сказал Александр Брод. Он подчеркнул, что коллеги не ограничиваются только организацией работы горячей линии по связям с избирателями, они выезжают на избирательные участки, проверяют готовности территориальных избиркомов, их техническую оснащенность.

По данным правозащитника, на горячую линию гражданского контроля в эти выборы поступило порядка 300 сообщений.

Прежде всего, они касались незаконной агитации, были сообщения о попытках подкупа, об ограничении деятельности наблюдателей по фото и видеосъемке.

«Порадовала и оперативность реакции из вышестоящих избирательных комиссий и правоохранительных органов на нарушения. Прошла информация со ссылкой на зампреда Госдумы Сергея Неверова, что возбуждено 9 уголовных дел по фактам нарушений на выборах. Мы, безусловно, будем запрашивать эту информацию от наших правоприменителей, за какие нарушения и в каких регионах», — заключил Александр Брод.