Москва, 11 сентября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. «Единая Россия» на муниципальных выборах в Москве в Единый день голосования 10 сентября набрала 76,7% при явке в 14,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Это традиционная явка для муниципальных выборов, даже чуть побольше, обычно было 11−12%. Но предыдущие муниципальные кампании всегда совпадали с какими-то федеральными, а это была обособленная кампания», рассказал журналистам заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы от Москвы Виктор Селиверстов.

По его оценке, «Единая Россия» провела достаточно активную избирательную кампанию, что выражается и в большом количестве встреч кандидатов в депутаты от партии с гражданами.

«Кандидаты в депутаты участвовали и в программе реновации. «Единая Россия» стала практически единственной партией, которая занималась объективным позиционированием относительно включения или невключения домов в реновационный процесс. Остальные партии, по сути, подливали масла в огонь», — отметил депутат Госдумы.

По мнению Виктора Селиверстова, в целом в довольно непростой обстановке, когда Москва проводит дорожную и жилищную реконструкцию, претворяет в жизнь реформу здравоохранения, люди все же воспринимают эти вещи положительно.

«В конечном итоге получается очень достойно. Красивые парки, большое количество отремонтированных домов, множество мероприятий, проведенных в связи с реновацией и определением позиции населения, а также контакт с населением руководства города по вопросам капитального ремонта, ведь в настоящее время именно муниципалитет определяет, какой дом идет под капремонт, какой не идет, — все это сыграло огромную роль в успешном выступлении «Единой России» на прошедших выборах», — заявил Виктор Селиверстов.

При этом он обратил внимание на то, что ни одна парламентская партия не преодолела даже пятипроцентный барьер.

«Цифровые потери очень серьезные: у КПРФ было 212 мандатов, сейчас только 43, у «Справедливой России» было 128 мандатов, сейчас — 10, ЛДПР имела 25, сейчас — 4», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

Самый интересный, по его мнению, результат показала партия «Яблоко», оказавшаяся на втором месте.

«Они традиционно занимали в Москве второе или третье места. В принципе 14% или около того — это их так называемый «ядерный электорат». Посмотрим, насколько яблочники и остальные, которые прошли, будут конструктивно работать на город, потому что избирательную площадку они использовали, в муниципалитеты попали, а дальше надо работать. Пройдет полгода — они начнут критиковать сами себя? Надо же что-то делать — ходить к людям, способствовать благоустройству дворов, организации дворового спорта, работы детских садов, школ. Это большая кропотливая работа. Вот посмотрим, насколько это будет у них получаться. Пока что они зашли на критической волне, а этого для будущей работы недостаточно», — подытожил Виктор Селиверстов.

Читайте также: «Предвыборная компания новых губернаторов была понятна и предсказуема»