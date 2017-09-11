Иваново, 11 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Первый в регионе цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп начал работу в Иванове. 11 сентября, в рамках рабочей поездки губернатор Ивановской области Павел Коньков посетил предприятие и оценил технологию утилизации опасных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области В Ивановской области запустили цех по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп

Обезвреживание ртутьсодержащих ламп осуществляется на специализированной установке «Экотром-2». Оборудование, рассказал главе региона директор компании Владимир Процик, позволяет разделять ртутные лампы всех типов на компоненты: люминофор, очищенное стекло и алюминиевые цоколи.

«Люминофор вывозится на специализированное предприятие для выделения ртути. Очищенное стекло и алюминиевые цоколи — это перерабатываемое вторсырье. Пары ртути, образующиеся в процессе дробления ламп, с помощью химического поглотителя задерживаются в адсорберах и не попадают в атмосферу», — прокомментировал Владимир Процик.

До открытия нового производства ртутьсодержащие лампы вывозились в другие регионы. Ивановское предприятие при работе в одну смену способно переработать 2,4 млн ламп в год, что полностью отвечает потребностям области. Инвестиции в предприятие составили более 15 млн рублей.

«На предприятии установлено современное отечественное оборудование, благодаря чему производимая здесь первичная переработка ламп полностью отвечает требованиям, предъявляемым к объектам по обезвреживанию отходов первого класса опасности», — отметил Павел Коньков.

Глава региона отметил — необходимо усилить разъяснительную работу с населением о недопустимости утилизации ртутьсодержащих ламп наряду с обычными бытовыми отходами. Сегодня жители области могут сдавать лампы через управляющие организации или органы местного самоуправления, которые организуют пункты сбора.