Киев, 11 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили совершил государственное преступление, когда незаконно пересёк границу Украины. Об этом Аваков заявил сегодня, 11 сентября, на специальном брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

«Вчера на границе Украины было совершено преступление. Я могу это квалифицировать как государственное преступление, потому что у нас ситуация, при которой атакованы фундаментальные основы государственности», — заявил Аваков.

Глава украинского МВД подчеркнул, что в отношении Саакашвили и его сторонников возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы Украины.

Аваков призвал всех, кто незаконно пересёк украинскую границу вместе с Саакашвили незамедлительно сдаться властям и дать показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили смог таки прорваться на территорию Украины из соседней Польши, даже несмотря на то, что украинские власти заблаговременно готовились к его прорыву и хвалились, что пересечь границу ему не удастся.

Украинская полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Тем временем Саакашвили находится во Львове, где раздумывает над дальнейшей стратегией.