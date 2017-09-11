Аваков: То, что сделал Саакашвили — это государственное преступление
Киев, 11 сентября, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили совершил государственное преступление, когда незаконно пересёк границу Украины. Об этом Аваков заявил сегодня, 11 сентября, на специальном брифинге.
«Вчера на границе Украины было совершено преступление. Я могу это квалифицировать как государственное преступление, потому что у нас ситуация, при которой атакованы фундаментальные основы государственности», — заявил Аваков.
Глава украинского МВД подчеркнул, что в отношении Саакашвили и его сторонников возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы Украины.
Аваков призвал всех, кто незаконно пересёк украинскую границу вместе с Саакашвили незамедлительно сдаться властям и дать показания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили смог таки прорваться на территорию Украины из соседней Польши, даже несмотря на то, что украинские власти заблаговременно готовились к его прорыву и хвалились, что пересечь границу ему не удастся.
Украинская полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Тем временем Саакашвили находится во Львове, где раздумывает над дальнейшей стратегией.