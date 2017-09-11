Москва, 11 сентября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Россия обладает всеми возможностями и необходимым технологиями для того, чтобы самостоятельно осваивать Баженовскую свиту, где находятся нетрадиционные и трудноизвлекаемые запасы топлива. Рентабельная разработка свиты возможна только в случае технологического прорыва, который трудно предсказать. Об этом сегодня, 11 сентября, в интервью ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

«Надо понимать, что универсальных технологий разработки Баженовской свиты, которые можно было бы привести откуда-то и начать добычу, в мире нет. Разговор был о том, что российские компании создают с зарубежными совместные предприятия и вместе на базе и российского и западного опыта создают эти технологии, за счет которых можно рентабельно разрабатывать Баженовскую свиту», - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что те технологии, которые есть у США по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа, нельзя вслепую копировать, потому что геологическая структура Бажновской свиты другая. Просто привезти и применить такие технологии невозможно. Тем более, что российским нефтяникам технологии, которые используют США, известны.

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Отказ от попыток взять западные технологии и опыт, перекрыт, с одной стороны, санкциями. С другой стороны, «Газпром нефть» имеет свои передовые технологии. Она уже добывает нефть на свите. Пока это небольшие объемы, в основном промышленно-экспериментальная технология. И другие компании России имеют больше опыта и возможностей для добычи на Баженовской свиты, чем иностранные, отмечает Юшков. Это, например, дочерняя структура «Лукойла» компания «РИТЭК», которая давно работает, разрабатывает свою уникальную технологию добычи из трудноизвлекаемых парод.

«Если иностранные компании не хотят приходить в этот проект, то «Газпром» может сделать все сам. Ничего нового нам никто не принесет», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что в этой сфере существует проблема технологических революций, а именно, разработки технологии, которая позволит достаточно дешево добывать нефть из Баженовской свиты. Юшков сказал, что у специалистов до сих пор нет единого мнения по поводу добыча нефти на свите. Половина геологов говорит, что это огромный кладезь, а половина говорит, что это не нефть, а другие вещества. Если достать их и можно, то это не будет нефть на выходе, а другое вещество, и что с ней делать непонятно.

В целом это один из нюансов развития добычи нефти в России. Равнозначным может быть вариант добычи и на других свитах, других горизонтов, другой трудноизвлекаемой нефти или разработка шельфа.

«Единственный выход — прорыв технологий, а их прогнозировать нельзя», — заключил ведущий аналитик ФНЭБ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент «Газпром нефти» Александр Дюков недавно заявил о том, что Россия больше не зависит от западных технологий и компаний в плане разработки Баженовской свиты. По словам Дюкова, вопреки всем западным санкциям против России, в 2016 году компания смогла реализовать комплекс мер для добычи нефти с Баженовской свиты. Причем только за счет отечественных технологий и отечественного оборудования.

Дюков подчеркнул, что развитие Баженовской свиты крайне важно для России. В результате нефтедобыча может стать как бы второй очередью освоения Западной Сибири.