Тбилиси, 11 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. «С точки зрения успешных реформ Грузия является ведущей страной Восточного партнерства», — заявил руководитель группы дружбы с Грузией Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

Eap-csf.eu Восточное партнерство

По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Павиленис заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили 11 сентября в Тбилиси. Литовский депутат пообещал, что его страна будет всячески содействовать еще большему усилению роли Грузии в Восточном партнерстве.

На встрече стороны подчеркнули позитивную динамику взаимоотношений между двумя странами и наглядным тому подтверждением назвали планирующийся в сентябре визит в Грузию премьер-министра Литвы.

Георгий Квирикашвили рассказал гостям о проводимых и планируемых его правительством реформах, отметил высокие позиции, которые Грузия занимает в мировых рейтингах. Делегация Сейма Литвы особенно выделила успех Грузии в борьбе с коррупцией и в сближении с Евросоюзом.

Полученную в Тбилиси информацию члены группы дружбы с Грузией пообещали передать институтам ЕС. Они также пообещали поделиться с Грузией опытом европейской и евроатлантической интеграции, говорится в сообщении.

Литовскую делегацию 11 сентября утром принял председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече обсуждались проводимые в Грузии реформы и вопросы интеграции с ЕС и НАТО. Литовские депутаты пообещали грузинским коллегам помощь и поддержку в этих направлениях.

«Мы обсудили перспективы интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО. Комитет по европейским делам нашего парламента подготовит для Грузии план действий», — заявил после встречи заместитель председателя Сейма Литвы Гедиминас Киркилас.

Делегация Сейма Литвы прибыла в Тбилиси с визитом 10 сентября. С 11 по 13 сентября запланированы официальные встречи с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии. Визит литовской делегации завершится 14 сентября.

Напомним, что Литва считает себя активным игроком на постсоветском пространстве. Именно литовские советники активно участвовали в событиях на Украине зимой 2013 — 2014 годов, а бывший президент США Барак Обама отдельно отметил вклад Литвы в работе программы «Восточное партнёрство».

«Литва по-прежнему остается примером того, как следует укреплять демократию и повышать безопасность в глобальном пространстве. О вашей твердой преданности делу помощи другим государствам на их пути к демократии четко свидетельствует ваша работа по проведению в жизнь политики «Восточного партнерства» Европейского Союза (ЕС)», — отметил он в своем поздравительном послании на имя президента Литвы Грибаускайте.