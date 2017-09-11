Рига, 11 сентября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что цены на газ и электроэнергию для латвийских потребителей будут снижены. Об этом заявил депутат Сейма Латвии, экс-руководитель Регулятора общественных услуг Ивар Зариньш, сообщает портал Mixnews.lv.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

По его словам, даже если закупочные цены будут снижены, на конечном получателе услуги это не скажется. «Я не разделяю оптимистичные прогнозы министра экономики. Возможно, что в какой-то момент одна из статей расходов на газ станет меньше. Но это не означает, что потребитель на выходе увидит лучшую цену», — пояснил Зариньш.

Он подчеркнул, что люди платят не только за газ, но и за всю инфраструктуру. «Если говорить про газовый рынок, где сейчас наблюдается достаточно поставщиков, нельзя с уверенностью сказать, что все они обеспечивают помимо поставок еще и безопасность. Нельзя забывать, что зимняя цена на газ может сильно отличаться от летней. В результате может так произойти, что зимой кроме России его никто не будет поставлять», — сказал Зариньш.

Ранее министерство экономики Латвии заявило, что прогнозирует в ближайшие 2−3 года снижение цены на газ и электричество, таким образом стоимость ресурса сравняется с ценами в Польше и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 апреля 2017 года в Латвии официально закончилась монополия на импорт и поставки газа. Председатель правления компании Latvijas gāze (Латвийский газ) Айгар Калвитис ранее заявил, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии, то есть за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас.