Рига, 11 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Проект Rail Baltica, на который выделяются значительные средства из еврофондов, не принесет Латвии в ближайшие десятилетия никакой экономической выгоды. Этот проект нужен войскам НАТО, чтобы они могли быстро передвигаться по территории всех прибалтийских стран, заявил доктор экономических наук, ассоциированный профессор кафедры региональной экономики и бизнеса Рижского университета имени Страдиня Дайнис Зелменис, сообщает портал Mixnews.lv.

Gediminas Совмещённая колея на участке Шяштокай-Моцкава (1520 мм и 1435 мм) для проекта Rail Baltica

«Для нашей экономики этот проект что-то даст? Мне кажется, что это надо только натовским войскам, чтобы они могли быстро пересекать границы. Это военно-стратегическое значение, а не экономическое. И на этой пойдет 26% финансирования. Я не знаю, по какой формуле распределяются средства, но, думаю, что тут важно постучать кулаком по столу, потребовать. А мы всегда: «yes sir, yes sir». У нас это где-то в костном мозгу», — сказал Зелменис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2016 года министр сообщения Латвии Улдис Аугулис заявил, что если бы на проект железнодорожной магистрали Rail Baltica не выделялось бы столь значительное европейское финансирование, следовало бы думать о целесообразности его реализации: «Если бы на него не выделялось столь значительное европейское финансирование и надо бы искать собственные ресурсы, тогда нужно было бы думать о целесообразности. Однако европейское финансирование составляет 80−85%, и проект можно реализовать».

На вопрос, насколько значителен этот проект, министр ответил, что любой инфраструктурный проект, который вносит вклад в народное хозяйство или укрепляет безопасность, заслуживает поддержки. Комментируя высказывание о том, что никакого экономического эффекта после реализации не будет, так как грузы не идут из Хельсинки через Ригу в Европу, Аугулис признал, что в этом направлении мало грузов. По его словам, Rail Baltica в большой мере является пилотным проектом.