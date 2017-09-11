Жириновский обещает «зюгановщину» всей России
Москва, 11 сентября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает вести по всей России жесткую пропаганду против КПРФ и лично против ее председателя Геннадия Зюганова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
«ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием «жириновщина». Теперь мы будем вести пропаганду «зюгановщина» по всей стране», — сказал Жириновский.
По его словам, пропаганда будет «самой жесткой и против Зюганова как могильщика коммунизма в нашей стране, предателя идеалов Ленина, Сталина».
Вместе с тем первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что КПРФ «не только сохранила, но и укрепила статус главной оппозиционной силы, единственной серьезной альтернативы власти».
Партии подводят итоги Единого дня голосования.