Москва, 11 сентября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещает вести по всей России жесткую пропаганду против КПРФ и лично против ее председателя Геннадия Зюганова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Учение едино, оно непобедимо

«ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием «жириновщина». Теперь мы будем вести пропаганду «зюгановщина» по всей стране», — сказал Жириновский.

По его словам, пропаганда будет «самой жесткой и против Зюганова как могильщика коммунизма в нашей стране, предателя идеалов Ленина, Сталина».

Вместе с тем первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что КПРФ «не только сохранила, но и укрепила статус главной оппозиционной силы, единственной серьезной альтернативы власти».

Партии подводят итоги Единого дня голосования.