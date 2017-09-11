Симферополь, 11 сентября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Своим заявлением о разделённой Германии Ангела Меркель пытается вылечить «крымскую депрессию» президента Украины Петра Порошенко — весь этот трогательный монолог, по мнению немецкого канцлера, должен поддержать и ободрить очень сильно упавший воинственный дух украинского президента. В этом уверен депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя очередную неоднозначную точку зрения немецкого руководства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Ангела Меркель впала в ностальгию по своей молодости, которая прошла в период холодной войны и, видимо, это один из способов её омоложения. В своей речи о разделённой Германии и Крыме она пытается поднять боевой дух официального Киева, который опустил руки и думает, как бы незаметно от всех закопать «топор войны». Кроме того, немецкий канцлер до сих пор не может простить, что возвращение Крыма на Родину произошло без её «высочайшего» одобрения, и считает себя главной женщиной в Европе, фактически демонстрируя российской стороне свои «дамские капризы», — отметил Руслан Бальбек.

Он также подчеркнул, что, помимо прочего, провокационное заявление Меркель должно укрепить сознание немецкого электората в том, что её очередное канцлерство будет отмечено антироссийскими выпадами и игнорированием российского статуса Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine заявила, что любые призывы к признанию «аннексии» Крыма Россией — это всё равно что во время существования ГДР и ФРГ пытаться оставить всё как есть вместо того, чтобы стремиться к объединению.

В ответ на это неоднозначное сравнение российский сенатор Алексей Пушков в своём Twitter указал на его некорректность, заявив, что если уж и сравнивать с объединением Германии, так это «воссоединение России с полуостровом после периода искусственного разделения». Пушков также посоветовал госпоже Меркель не забывать о той роли, которую Москва сыграла в процессе образования единой Германии.

Затем его поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив в своём Facebook, что Меркель удалось «разрешить сложнейшую крымскую дилемму, упомянув полуостров в контексте объединения Германии», ведь ещё несколько лет назад никто представить себе не мог, что решение крымского вопроса может быть упомянуто в таком контексте.