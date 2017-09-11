Ярославль, 11 сентября, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Жители Ярославля испортили 4,4% бюллетеней (6877) на выборах депутатов муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Число испорченных бюллетеней превышает результат таких партий как «Яблоко», «ПАРНАС», «Патриоты России», «Родина» и превышает итог 2012 года (3,4% или 4088). Можно предположить, что избиратели портили бюллетени сознательно, таким образом самостоятельно введя упраздненную графу «против всех». Об этом говорят и наблюдатели.

Избирательный участок

«Я видела при надомном голосовании, что люди терялись, за кого голосовать на выборах депутатов муниципалитета. Они не знали, что такие выборы вообще проходят. Такая же ситуация была и с некоторыми избирателями на избирательных участках. Извечный вопрос — кто все эти люди. Я понятия не имею, как люди живут в этой политической прострации. Уж вроде и СМИ упоминают максимально всех активных, вне зависимости от характера активности, и социальные сети помогают включиться в процесс. Но…», — говорит наблюдатель Марина Седнева.

Возможно, дело в том, что сведений о выборах депутатов (в отличие от губернаторских) было крайне мало. Избиратели обращают внимание, что в приглашениях на выборы отсутствовали имя и фамилия избирателя. Иная версия у коммунистов.

«Такое большое число испорченных бюллетеней настораживает. Все результаты выдавались по КОИБам, но насколько можно им доверять? Для прозрачности процедуры можно было бы провести ручной пересчет на ряде участков. Мы сейчас думаем о юридической стороне вопроса», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской облдумы Эльхан Мардалиев.

Еще более интересны результаты по выездному голосованию. Вне помещений избирательных участков на выборах депутатов муниципалитета проголосовали 3693 человек или менее 3% от числа голосовавших. Логично предположить, что такое же число «надомников» голосовали и на выборах губернатора. Однако по предварительным данным на губернаторских выборах на дому в Ярославской области проголосовали 36 488 человек или 10,6%. Если вычесть из этого числа ярославцев, получается, что за пределами областного центра на выборах губернатора проголосовали 32 795 человек или 16,3% от всех проголосовавших вне Ярославля. Этот показатель в Ярославле и за его пределами в абсолютных цифрах разнится в 9 раз.

Если учесть, что в Рыбинске число «надомников» вряд ли сильно отличалось от Ярославля, то процент голосовавших на дому на губернаторских выборах в сельской местности может превышать и 20%. Такая разная активность избирателей, пожелавших, чтобы к ним приехали на дом с избирательной урной в областном центре и в остальных районах, не может не удивлять.