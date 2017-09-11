Москва, 11 сентября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Изменена дата премьеры российского фильма «Салют-7», выход картины на большие экраны состоится 5 октября 2017 года, об этом 11 сентября сообщил сайт телеканала «Вести».

Постер х/ф «Салют-7», 2017 г

Ранее создатели фильма сообщали, что его премьера состоится 12 октября 2017 года, первый трейлер картины был выложен в сеть 28 мая 2017 года. Длительность ленты составила около двух часов.

В основу картины легли реальные события, происходившие в 1985 году на советской станции «Салют-7». После того, как станция перестала отвечать на сигналы Центра управления полетами, на неё решено было отправить экспедицию.

Команда космонавтов отправилась к объекту 6 июня 1985 года. Операция ранее не имела прецедентов, советским экспертам необходимо было сблизиться в космосе с неуправляемым объектом.

Командой специалистов руководил Владимир Джанибеков — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, общая продолжительность полетов которого составила более 145 суток.

Его команде тогда удалось произвести стыковку со станцией 8 июня 1985 года, работы проводились в течение 9 дней, 16 июня 1985 года космонавтам удалось включить бортовые системы «Салют-7».