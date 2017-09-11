Кишинёв, 11 сентября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон призвал власти Украины пересмотреть «свою новую политику» в отношении этнокультурных меньшинств и отказаться от реформы в сфере образования, предусматривающую ликвидацию обучения на языках национальных меньшинств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон заявил, что инициированная украинскими властями реформа означает денационализацию проживающих на территории Украины румын и молдаван и представителей других национальных общин.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

«Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины», — заявил Додон. Он напомнил, что защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям соотечественников, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке — одна из основных задач демократии.

Додон сказал, что разделяет обеспокоенность проживающих на Украине этнических групп, которые «просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций, и призывают их к незамедлительной реакции».

Он напомнил властям Украины, что в Молдавии права украинской общины соблюдаются. «Здесь имеется целый ряд школ с преподаванием на украинском языке. Призываю к столь же конструктивному подходу и со стороны соседнего государства», — подвел итог Додон.

Напомним, ранее Венгрия и Румыния раскритиковали новый украинский закон об образовании, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование не языках меньшинств.

Позже премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил на встрече с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, что реализация закона и его новые положения не должны ущемлять интересы «молдаван и румын, проживающих на Украине».