Калининград, 11 сентября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В Калининграде обсуждают странное заявление экс-кандидата в губернаторы, лидера калининградских коммунистов Игоря Ревина. Накануне, проголосовав на избирательном участке в здании БФУ им. Канта, депутат облдумы Ревин дал интервью ГТРК «Калининград».

Gov39.ru Скульптура «Мать-Россия», Калининград

На видеозаписи, которую опубликовала телекомпания, кандидат в губернаторы говорит:

«Такие события случаются не очень часто. Мы всё-таки выбираем президента маленькой российской прибалтийской республики…»

С критикой на депутата обрушился доктор исторических наук Владимир Шульгин, заявив, «это явное сепаратистское высказывание — и по стилистике, и с нравственной точки зрения».

«Потому что «отдельная республика», да еще с «президентом» — это то же самое, о чем кричали некоторые калининградские политики в начале 90-х годов, в период безвременья, — продолжил историк. — Конечно, может, он оговорился, но подсознательный момент присутствует. Это то, что в контрразведке именуют моментом истины. Это элементарная фрейдистская проговорка, и это тревожно».

В свою очередь Игорь Ревин считает, что в его высказывании нет признаков сепаратизма.

«Ну какой это сепаратизм, — сказал депутат-коммунист корреспонденту ИА REGNUM. — Я сказал — своего рода российская прибалтийская республика. Слово «российская» прозвучало. Ну такое название… А президент в том плане, что надо серьезней относиться к выборам губернатора. Как президент маленькой области».

Напомним, в 90-е годы в Калининградской области была зарегистрирована т.н. Балтийская республиканская партия, выступавшая за автономию Калининградской области в рамках Российской Федерации (в рамках «Балтийской республики»), а также за десоветизацию и переименование Калининград в Кёнигсберг. В 2002 году деятельность организации была приостановлена Минюстом.

Отметим, что на прошедших вчера выборах губернатора Калининградской области Игорь Ревин получил 8,89% голосов.