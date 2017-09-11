Амман, 11 сентября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Москва планирует в ближайшее время уравнять условия работы американских дипломатов в России и российских в США. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Аммане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они (власти США) взяли паритет в качестве критерия, — говорит глава внешнеполитического ведомства. — Мы сейчас рассматриваем условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские — в США. И приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа текущего года власти США потребовали от дипломатов РФ в течение двух дней закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники спецслужб США провели в зданиях обыски.

5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил о том, что намерен поручить МИД РФ обратиться в суд США по поводу отъема дипсобственности.

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