Ярославль, 11 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в Ярославской области взяла на выборах депутатов 103 мандата из 122 возможных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском региональном отделении партии «Единая Россия» .

«Единая Россия» взяла почти все мандаты

В муниципалитете Ярославля «единороссы» представят подавляющее большинство — все 19 депутатов, избранные по одномандатным избирательным округам в муниципалитет — представители «Единой России». Кроме этого, по единому избирательному округу партии дополнительно удалось получить еще 12 мандатов. Таким образом, в муниципалитете седьмого созыва «Единая Россия» получила 31 мандат из 38 мест.

«Партия «Единая Россия» принимала участие во всех без исключения выборах этого года, начиная с выборов губернатора до глав поселений. Из наиболее значимых муниципальных выборов надо назвать Углич и Ростов — там, где избирались депутаты Муниципальных Советов городских поселений. В целом мы удовлетворены результатами — в Ростовском районе из 35 депутатов 31 — теперь представители «Единой России», а в Угличе партия получила 17 мандатов из 20», — сказал секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

Среди причин высокого уровня доверия к «ЕР» секретарь регионального отделения назвал народную поддержку программы губернатора, в реализации которой партия принимала активное участие. И еще одним фактором поддержки послужила практика, введенная областными депутатами четыре года назад. Речь идет об инициативном бюджетировании, когда каждый из депутатов имеет возможность вносить поправки в бюджет в пределах установленной суммы на оперативное решение самых сложных проблем.

Окончательные итоги голосования будут подведены на заседании комиссии региональной Избирательной комиссии 13 сентября