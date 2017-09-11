Москва, 11 сентября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 11 сентября находится в замешательстве. Инвесторы готовы продолжать покупать, но без свежего драйвера это может и не получиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

Баррель североморской нефти Brent стоит $53,55 (-0,4%). «Бочка» легкой техасской нефти WTI стоит $47,66 (+0,4%).

Рынок очень внимательно следит за подсчетом объемов ущерба после прохождения урагана Харви и его коллеги Ирмы, отметила эксперт.

«Может так получиться, что на восстановление инфраструктуры уйдет остаточно много времени и бюджетных денег. Это может способствовать сокращению объема запасов нефти на терминалах, однако и спрос на топливо будет весьма низким для этого времени года», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, при этом других фундаментальных поводов для роста цены на нефть нет. Инвесторы держат в поле зрения и будущую встречу ОПЕК, но здесь, кроме агрессивной риторики, не будет ничего продуктивного.

«Иными словами, все дело в Харви — как только рынок увидит, что негатив с этой страны сходит на нет, баррель начнет отступать», — считает эксперт.

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