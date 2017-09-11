Калуга, 11 сентября, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В селе Букань Людиновского района Калужской области торжественно перезахоронили останки 432 красноармейцев и командиров, обнаруженные поисковиками в ходе Вахты памяти с апреля 2017 года, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM .

Фото Юрия Хромутичева. Пресс-служба правительства Калужской области Церемония перезахоронения в селе Букань

За время «Вахты памяти-2017» поисковикам удалось обезвредить около 700 взрывоопасных предметов и установить личности трёх найденных бойцов. Среди них считавшийся пропавшим без вести с августа 1942 года уроженец Пензенской области Александр Петрович Капитуров 1919 года рождения.

В 2017 году в поисковых работах приняли участие 20 отрядов из Калужской, Брянской, Смоленской и Московской областей. Это участники межрегионального объединения «Возрождение» и калужской областной организации «Память».

В закрытии Вахты памяти вместе с поисковиками приняли участие ветераны, местные жители, представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители муниципалитета.

Фото Юрия Хромутичева. Пресс-служба правительства Калужской области Церемония перезахоронения в селе Букань

Настоятель Казанского собора протоиерей Алексий Жиганов отслужил панихиду по погибшим бойцам. Собравшиеся почтили их память минутой молчания, возложили цветы к братской могиле.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов через Людиновский район в течении 23 месяцев проходила линия фронта. Здесь шли кровопролитные бои. Только на территории Букановского сельского поселения в братских могилах захоронено более 17 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, около 6 тыс. останков уже поднято поисковиками.